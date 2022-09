Punto da un calabrone, 42enne muore in ospedale a Voghera

Un uomo di 42 anni, di professione magazziniere, è morto dopo essere stato punto da un calabrone questa mattina a Voghera (Pavia).

Il malore

L'uomo è stato punto dall'insetto mentre si trovava in giardino, è subito rientrato in casa, forse per andare a disinfettarsi, ma pochi minuti dopo si è sentito male. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Voghera, è morto subito dopo il ricovero. Devono ancora essere chiarite le cause del decesso, che potrebbe essere stato provocato da un choc anafilattico in seguito alla puntura del calabrone.