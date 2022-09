Pavia, scoperta società sconosciuta al fisco: sequestrati 200mila euro

A Pavia la guardia di finanza ha scoperto una società di consulenza, fino a quel momento sconosciuta al fisco, e le ha sequestrato beni per oltre 200mila euro, tra denaro, immobili ed automobili. Per il rappresentante legale dell’azienda è scattata la denuncia per omessa dichiarazione fiscale, considerando che, come constatato dalle indagini della procura, la società non abbia presentato le dichiarazioni fiscali che le hanno permesso di evadere oltre 106mila euro di imposte sui redditi e circa 98mila euro di Iva.