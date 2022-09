Monza, aggressione e violenza sessuale in centro: arrestato 25enne

La vittima, sotto shock e contusa, è stata portata in ospedale per le cure del caso

Un uomo di 25 anni è stato arrestato a Monza con l'accusa di aver aggredito sessualmente una donna in pieno giorno, tentando di stuprarla. La vittima della violenza, sotto shock e contusa, è stata portata in ospedale, medicata e dimessa dall'ospedale con 15 giorni di prognosi.

Donna aggredita in pieno giorno

L'episodio è avvenuto lunedì 5 settembre verso le 12 in via Pavoni. La donna stava camminando mentre parlava al telefono con un'amica quando l'aggressore, presumibilmente ubriaco, le è piombato addosso alle spalle, l'ha spinta contro il muro e, bloccandole il volto con il suo viso, ha iniziato a toccarla nel tentativo di toglierle i vestiti. Nonostante la paura e le percosse, la vittima ha avuto la prontezza di divincolarsi e gridare non appena ha visto in lontananza una pattuglia della Polizia di Stato. Gli agenti l'hanno sentita e sono intervenuti. A quel punto l'aggressore ha mollato la presa, ha insultato lei e i poliziotti e ha tentato la fuga. Il giovane, un cittadino marocchino di 25 anni, è stato raggiunto dagli agenti e arrestato in flagranza di reato per violenza sessuale aggravata.