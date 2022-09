Sciopero treni venerdì 9: possibili disagi sul territorio lombardo

Previsto per venerdì 9 settembre uno sciopero nazionale dalle 9 alle 17 indetto da macchinisti e capotreno: anche il traffico lombardo che potrà subire cancellazioni e variazioni. Trenord rende noto che viaggeranno i treni con orario di partenza entro le 09.01 e arrivo entro le 10, saranno previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 e tra Stabio e Malpensa T1.