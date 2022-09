Covid Lombardia, il bollettino: 2.733 casi su 26.108 tamponi

Con 26.108 tamponi effettuati è di 2.733 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività che al 10,4%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 16 (+2), quelle negli altri reparti sono 540 (-29). Sono 10 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 42.318. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 715 contagi (di cui 313 in città), a Bergamo 311, a Brescia 380, a Como 205, a Cremona 107, a Lecco 109, a Lodi 72, a Mantova 124, a Monza e Brianza 239, a Pavia 150, a Sondrio 48 e a Varese 210. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICHE DEI CONTAGI)