Soresina: non paga il conto dell'hotel e scappa con bici in prestito

Un uomo di 36 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo aver trascorso dieci giorni in un hotel senza pagare il conto, fuggendo con una bicicletta presa in prestito proprio dall'albergo. E' successo a Soresina, in provincia di Cremona, e il soggiorno risale al periodo dal 13 al 23 giugno scorso. Il 36enne, con precedenti e residente in provincia di Bergamo, dovrà rispondere di insolvenza fraudolenta.

La vicenda

Secondo le ricostruzioni il 36enne, dopo aver prenotato per telefono una stanza, esibendo un passaporto alla reception dell'hotel avrebbe detto di essere un ingegnere arrivato a Soresina per lavorare in un’azienda locale. Dopo aver soggiornato nella struttura per dieci giorni ed essersi fatto prestare una bicicletta dai titolari dell'hotel, avrebbe fatto perdere le proprie tracce con un conto da saldare di 600 euro. La bici prestata dagli albergatori è stata ritrovata nei pressi della stazione ferroviaria di Soresina. Nonostante le poche informazioni raccolte, le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciare e denunciare il 36enne.