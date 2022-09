Lodi, ubriaco e senza patente forza un posto di blocco: arrestato

Portato ieri davanti al giudice, l'arresto è stato convalidato mentre l'uomo è stato rimandato a casa con l'obbligo di firma per due volte la settimana e il divieto di dimora in città

A Lodi la polizia ha arrestato, dopo un inseguimento in pieno centro abitato, un 40enne che ha forzato un posto di controllo delle forze dell'ordine e che, una volta bloccato si è scoperto che era ubriaco di cinque volte oltre il consentito e senza patente in quanto gli era stata revocata per precedenti comportamenti pericolosi al volante.

L'arresto

Bloccato, l'uomo ha spiegato di aver conseguito, dopo la revoca della patente italiana, una patente del suo Paese d'origine e così pensava di essere a posto. Portato ieri davanti al giudice, l'arresto è stato convalidato mentre l'uomo è stato rimandato a casa con l'obbligo di firma per due volte la settimana e il divieto di dimora nella città di Lodi.