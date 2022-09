Ponte San Pietro, ragazza salva 26enne in difficoltà nel fiume Brembo

La giovane ha notato l’uomo in mezzo al corso d’acqua e si è gettata in suo soccorso questo pomeriggio. Sono poi intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato il 26enne utilizzando una barella che è stata calata nel fiume

Un ventiseienne in difficoltà nelle acque del fiume Brembo è stato tratto in salvo oggi pomeriggio da una ragazza che lo ha notato in mezzo al fiume e si è gettata in suo soccorso. L'episodio è successo a Ponte San Pietro (in provincia di Bergamo), dove sono poi intervenuti i vigili del fuoco del comando di Bergamo e hanno recuperato il ragazzo utilizzando una barella che è stata calata nel fiume. Il ventiseienne è stato portato poi in ospedale dal 118.