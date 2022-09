Voghera, discute di politica e aggredisce agenti: arrestato blogger

Secondo l'accusa, nella tarda serata di ieri avrebbe avuto una discussione con un politico locale, in Piazza Duomo a Voghera, e si sarebbe scagliato contro carabinieri e polizia intervenuti per riportare la calma. Per questo motivo al blogger Giampiero Santamaria, 50 anni, è stato convalidato l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e resta in carcere in attesa del processo. Due carabinieri e due poliziotti hanno fatto ricorso alle cure dei medici per ferite a volto, braccia e gambe.

Chi è il blogger arrestato

Santamaria è esponente del gruppo politico Buona Destra di Voghera (in provincia di Pavia) ed è conosciuto per avere più volte attaccato la giunta di centrodestra della città oltrepadana guidata dal sindaco Paola Garlaschelli (SPECIALE ELEZIONI - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).