Incendio distrugge una fattoria in Valtellina

I pompieri sono ancora impegnati a domare le fiamme e a mettere in salvo gli animali della stalla, situata in territorio comunale di Piantedo

Un incendio ha distrutto stamattina dopo le 6 una fattoria in Valtellina. Le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno con i colleghi del Comando provinciale di Sondrio e i volontari di Talamona sono ancora impegnati a domare le fiamme e a mettere in salvo gli animali della stalla, situata in territorio comunale di Piantedo. Ingenti i danni. I carabinieri indagano sulle cause.