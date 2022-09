Milano, anziana chiama polizia perché vede due ragazzi che si baciano

Il surreale episodio è accaduto in una via di Milano lo scorso 3 settembre. Il filmato è stato registrato dalla coppia

A Milano un'anziana telefona alla polizia per denunciare due ragazzi che si baciano per strada. Il surreale episodio è accaduto in una via di Milano lo scorso 3 settembre. Nel filmato, registrato dalla coppia gay "segnalata", poi pubblicato sui social e diffuso da Milano Today, ecco la chiamata di un'anziana signora milanese che, indignata dalle effusioni dei due ragazzi, chiama il centralino della polizia per far intervenire una pattuglia sul posto.