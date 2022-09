Milano, fermano gente per rapinarla in zona movida: 4 denunciati

Quattro ragazzi sono stati denunciati per rapina aggravata dopo che questa notte hanno tentato di fermare alcuni passanti all'Arco della Pace, una delle zone della movida milanese, per rapinarle. Alcune persone hanno allertato la polizia che li ha bloccati.

I denunciati

Si tratta di un 23enne e un 19enne con precedenti (quest'ultimo denunciato anche perché aveva un coltellino a serramanico), di un altro 19enne e di un 18enne che aveva in tasca alcune dosi di hashish. Alla perquisizione del suo appartamento è stato trovato un ulteriore panetto di droga, per un totale di 70 grammi sequestrati ed è stato denunciato anche per possesso di droga ai fini di spaccio.