Milano, cerca di prendere treno con passaporto falso: arrestato

Con l'accusa di possesso di documenti contraffatti due giorni fa un egiziano di 29 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia ferroviaria nel corso dei servizi di vigilanza nella stazione di Milano Porta Garibaldi.

La vicenda

Secondo la ricostruzione i poliziotti, durante i controlli, hanno chiesto il documento di identità all'uomo, in partenza sul treno per Parigi, il quale ha consegnato loro un passaporto spagnolo. I poliziotti, insospettiti dal fatto che non fosse in grado di esprimersi in lingua spagnola palesando, nel contempo, un certo disagio, hanno deciso di procedere ad ulteriori accertamenti in merito alla genuinità del documento. Il 29enne, pressato dalle domande, alla fine ha ammesso di averlo acquistato illegalmente pochi giorni prima, fornendo agli agenti le sue vere generalità.