Operaio travolto da un mezzo pesante in azienda bergamasca, è grave

Un operaio di 34 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Filago (Bergamo) all'interno dell'azienda Lodotruck. Stanto a una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe stato travolto da un mezzo pesante riportando, riferisce il 118, gravi traumi al torace e all'addome; è stato soccorso in arresto cardio circolatorio e portato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. In ospedale per accertamenti anche un collega del 34enne, che si trovava sul posto ma non era alla guida del mezzo.