Incidente stradale nel Lodigiano, morto motociclista 21enne

E' morto all'ospedale Niguarda di Milano Erik Fetahu, il 21enne, nato a Lodi da genitori albanesi, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale venerdì scorso.

Il giovane si era candidato alle recenti amministrative a sostegno dell'attuale sindaco di Lodi Andrea Furegato non venendo, però, eletto in Consiglio comunale.

L'incidente

Il ragazzo, a bordo di una moto, si era scontrato frontalmente con un furgone Mercedes, a San Rocco al Porto nel Lodigiano. La Ducati nell'urto si era spezzata in due mentre il 21enne era stato proiettato giù dalla scarpata dell'argine del Po sul quale corre via statale via Emilia all'interno di un giardino privato. Il giovane era stato recuperato dai vigili del fuoco con il soccorso sanitario ed era stato portato in eliambulanza al policlinico San Matteo di Pavia già in gravissime condizioni. Nonostante un disperato intervento chirurgico, il giovane non ce l'ha fatta.

I carabinieri hanno ricostruito la dinamica dell'incidente propendendo per il concorso di colpa.