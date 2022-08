Incidente nel Lodigiano sulla via Emilia, grave motociclista 21enne

Il ragazzo a seguito dell'impatto è precipitato in una scarpata. Per soccorrere il giovane, è stato fatto atterrare l'elisoccorso sulla statale

Incidente ieri sera a San Rocco al Porto (Lodi) lungo la statale via Emilia. Un furgone Mercedes si è scontrato con una moto e nell'impatto è rimasto ferito in maniera gravissima il motociclista, 21enne, di Lodi. Il ragazzo a seguito dell'incidente è precipitato in una scarpata. Per soccorrere il giovane, è stato fatto atterrare l'elisoccorso sulla statale. Illeso, invece, il il guidatore del furgone.