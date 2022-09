Incendio in pizzeria nel centro di Lodi, intossicato 19enne

Un ragazzo di 19 anni è rimasto intossicato in un incendio che è divampato ieri, intorno alle 14, in un ristorante pizzeria nel Portico dei Pensieri in piazza della Vittoria, la piazza centrale su cui si affacciano Comune e Cattedrale. Per cause che i pompieri stanno ancora cercando di stabilire, le fiamme sono partite dal piano terra e hanno danneggiato anche il secondo salone dell'attività, al primo piano.

I soccorsi

Un cliente di 19 anni è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Lodi per sintomi di intossicazione da fumo, ma non è in pericolo di vita. Nel corso delle operazioni di spegnimento, a causa della scarsa visibilità negli ambienti, due vigili del fuoco di 41 e 48 anni sono caduti dalla scala interna del locale, riportando contusioni. Esclusi danni strutturali, ma il locale è stato dichiarato inagibile. Per domare le fiamme è stato necessario l'intervento di due autopompe e di un'autoscala.