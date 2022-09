Milano: la casa va a fuoco, 26enne si rifugia sul tetto

L’incendio sarebbe divampato dal soggiorno a causa di un corto circuito, la donna risulta in buone condizioni

Dopo che questa mattina era scoppiato un incendio all’interno della sua abitazione a Parabiago, provincia di Milano, una donna si è rifugiata sul tetto della casa, dove i vigili del fuoco l’hanno trovata. Le fiamme sono partite dal soggiorno, probabilmente causate da un cortocircuito, la 26enne, in stato confusionale, è stata portata in ospedale, le sue condizioni non destano preoccupazione.