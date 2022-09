Brucia discarica a Gorle, il Comune: tenere finestre chiuse

"Non ci sono pericoli particolari per l'ambiente perché è un fumo che si dirada molto velocemente, a bassa pressione", si legge in una nota del Comune.️ "Tuttavia, a scopo meramente prudenziale, invitiamo soprattutto i cittadini più fragili a tenere chiuse le finestre e non uscire"

Fiamme in una discarica di rifiuti questa mattina a Gorle, alle porte di Bergamo. Il rogo è divampato nella notte e si è esteso a un'area di circa 800 metri quadrati. Sul posto sono al lavoro, dalle 6, i vigili del fuoco di Bergamo e i volontari di Gazzaniga oltre agli operatori di Ats e Arpa che hanno effettuato le verifiche del caso appurando che non ci sono pericoli per la cittadinanza e non sono state emesse sostanze nocive.

La nota del Comune

"Non ci sono pericoli particolari per l'ambiente perché è un fumo che si dirada molto velocemente, a bassa pressione - è una nota del Comune -. Per questo motivo, per ora, non si sono rese necessarie particolari cautele.️ Tuttavia, a scopo meramente prudenziale, invitiamo soprattutto i cittadini più fragili a tenere chiuse le finestre e non uscire".