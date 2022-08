Valtellina, aggredisce e rapina due donne su un sentiero

Il fatto è accaduto giovedì scorso, l’uomo, un 27enne, aveva già precedenti per reati simili

Giovedì scorso, mentre percorrevano in bicicletta un sentiero della Valtellina, due donne sono state avvicinate da un uomo, un 27enne, che dapprima ha tentato un approccio insistente, poi le ha aggredite buttando a terra una delle due ragazze per poi rapinarla della borsetta, con le vittime che sono riuscite successivamente a sfuggire al loro assalitore. Il giovane è stato poi arrestato dai carabinieri, accusato di violenza sessuale, rapina e lesioni. L’uomo aveva già precedenti per reati simili.