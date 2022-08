Monza-Udinese, scontri fuori dall’U-Power Stadium: sei arresti

Al termine della sfida tra Monza e Udinese, giocata lo scorso venerdì, i tifosi di entrambe le squadre si sono resi protagonisti di scontri con lanci di cocci di bottiglia e sassi fuori dall’U-Power Stadium, con la polizia intervenuta per porre fine alla situazione. Tre tifosi lombardi e tre friulani sono stati arrestati dalla Digos con l’accusa di rissa aggravata, mentre un poliziotto è rimasto ferito durante gli scontri.

I fatti

Poco dopo la fine del match una ventina di sostenitori bianconeri hanno raggiunto gli ultras avversari fermi presso la Cascina Cantalupo, dando così il via ad una rissa con lanci di pietre, cocci di bottiglie e segnaletica stradale. Gli scontri sono terminati grazie all’intervento della polizia, con un agente colpito e ricoverato all’ospedale San Gerardo con prognosi di dieci giorni. Grazie all’utilizzo delle telecamere di sorveglianza, tre tifosi per parte sono stati individuati dalla Digos e successivamente arrestati, per quattro di loro (tre monzesi e un friulano) sono scattati i domiciliari, gli altri due sono stati rimessi in libertà e indagati a piede libero.