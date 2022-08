Milano: maxi furto a casa dell’ex moglie di Paolo Berlusconi

La donna si trovava in vacanza quando dei malviventi si sono introdotti presso la sua abitazione di via Pagano, asportati gioielli, monili e beni per mezzo milione di euro

Antonella Costanzo, ex moglie di Paolo Berlusconi, nei giorni scorsi ha subito un maxi furto all’interno della propria abitazione milanese, mentre la stessa si trovava in vacanza. Ignoti si sono introdotti nel suo aappartamento di via Pagano, e dopo aver smurato la cassaforte hanno portato via quanto c’era al suo interno, rubando beni per mezzo milione di euro. A denunciare il furto la domestica della casa, con la polizia che ha acquisito le immagini di sorveglianza per cercare di rintracciare i ladri.