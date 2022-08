Incidente sul lavoro a Buscate, operaio ferito da una lastra di ferro

Incidente sul lavoro in una azienda di prefabbricazione pesante in cemento armato di Buscate (in provincia di Milano). Un operaio, di cui non sono state rese note le generalità, è stato ferito agli arti inferiori da una lastra di ferro della lunghezza di dieci metri e trasportato in ospedale. Lo rendono noto i vigili del fuoco, intervenuti con due squadre insieme con i soccorritori del 118 e i carabinieri.