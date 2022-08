Rissa tra minori a Soncino, 15enne ferito con coccio di bottiglia

Un ragazzino di 15 anni è stato ferito con una bottiglia rotta durante una rissa avvenuta nella notte a Soncino, in provincia di Cremona. Il minorenne è stato trasportato con l'elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia: le sue condizioni sono gravi, ma non critiche.

La rissa

Lo scontro ha avuto luogo in un parcheggio in via Brescia, luogo di ritrovo del comune cremonese, e al momento non è chiaro se i ragazzi si fossero dati appuntamento proprio per affrontarsi o se, invece, tutto sia accaduto per una lite poi degenerata. Sono intervenuti i carabinieri di Soncino, di Camisano e il nucleo radiomobile di Crema. Sono al lavoro per individuare i ragazzini, a cominciare da chi ha impugnato il coccio di bottiglia.