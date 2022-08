Milano, prende a calci 19enne e ruba portafoglio: arrestato 16ennne

È successo questa notte in piazza Sempione. Il ragazzo ha minacciato la vittima, che si trovava in compagnia di un amico, dicendogli di consegnarli i soldi e l’orologio: al rifiuto lo ha picchiato. È stato poi ammanettato dalla polizia con l’accusa di rapina

Ha minacciato un 19enne, che si trovava in compagnia di un amico per scambiare due chiacchiere a conclusione di una serata, dicendogli di consegnarli i soldi e l'orologio e quando lui si è rifiutato di farlo l'ha preso a calci e gli ha rubato il portafoglio. Per questo un giovane di 16 anni è stato arrestato verso l’1.30 di questa notte in piazza Sempione dalla polizia di Stato Milano con l'accusa di rapina. La vittima ha subito avvisato gli agenti che hanno rintracciato il 16enne e ha recuperato il portafoglio. Ora il minorenne si trova presso il Centro di prima accoglienza.