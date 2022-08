Voghera, furto in ospedale: rubati soldi per pellegrinaggio a Lourdes

All'ospedale civile di Voghera (Pavia) sono stati rubati oltre 1.600 euro in contanti. Si tratta delle quote che il Cral (Circolo ricreativo aziendale lavoratori) aveva raccolto dai dipendenti per organizzare il prossimo pellegrinaggio aziendale a Lourdes.

Il furto

I soldi sono stati sottratti da un cassetto nel locale officina al quinto piano del nosocomio. Il furto è stato denunciato ai carabinieri, i quali hanno subito avviato accertamenti per risalire agli autori del colpo. I ladri sono entrati in azione la scorsa settimana. Sembra che non siano stati trovati segni evidenti di effrazioni.