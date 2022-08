Entrati in casa i pompieri hanno trovato un materasso in fiamme. La donna è stata portata all'ospedale Niguarda

Fiamme in un appartamento a Sesto San Giovanni, nel Milanese, ieri sera. Una donna è stata soccorsa con gravi ustioni al corpo, sul ballatoio di casa, dai vigili del fuoco. Entrati nel suo appartamento i pompieri hanno trovato un materasso in fiamme. La donna è stata portata all'ospedale Niguarda in condizioni gravi. Sul posto anche i carabinieri.