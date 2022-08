Vaiolo delle scimmie, Lombardia la più colpita: 318 casi registrati

Salute e Benessere

Vaiolo delle scimmie, aumentano richieste per vaccinarsi

Daniele Calzavara, di Milano Check Point, ha spiegato che dall’inizio delle prime campagne d’immunizzazione in Europa, il centro è stato sommerso di richieste di prenotazione del vaccino. Per ottenere presto la somministrazione, molti cittadini andrebbero in Francia e Regno Unito

Nelle settimane precedenti l'arrivo in Lombardia della prima tranche di vaccini contro il vaiolo delle scimmie, Daniele Calzavara, di Milano Check Point ha spiegato all’Adnkronos che "da quando sono cominciate le prime campagne di immunizzazione in Europa, alcuni Paesi sono partiti con qualche settimana d'anticipo rispetto a noi, siamo stati sommersi di telefonate, mail, messaggi sui social da parte di nostri utenti e di persone che volevano informazioni. I giorni precedenti al 'click day' per prenotare le prime dosi sono stati un delirio”

"Arrivavano un centinaio di chiamate al giorno - ha ricordato - e infatti le prime 2mila dosi ricevute dalla nostra Regione sono già state tutte prenotate. Ora le vaccinazioni sono in corso. Sicuramente le quantità a oggi sono insufficienti. Lo sono a livello globale, e in Italia in modo particolare se guardiamo a Paesi vicini come Francia e Uk”