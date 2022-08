Milano: morta Laura Perini, coautrice scoperta del Bosone di Higgs

Le esequie si celebreranno a Milano sabato 27 agosto, nella chiesa di San Cipriano, in via Carlo d'Adda

E' morta a Milano all'età di 70 anni la scienziata Laura Perini, docente di Fisica nucleare e subnucleare dell'Università Statale presso il Dipartimento di Fisica 'Aldo Pontremoli'. Professore ordinario dal 2005 e membro del Cda dell'Ateneo, aveva preso parte a numerosi esperimenti al Cern, occupandosi sin dai primi anni Novanta della progettazione e preparazione dell'esperimento Atlas al collisore Lhc, nell'ambito del quale è coautrice della scoperta del Bosone di Higgs avvenuta nel 2012.

Le esequie si celebreranno a Milano sabato 27 agosto, nella chiesa di San Cipriano, in via Carlo d'Adda. Al termine del rito funebre sarà sepolta presso il cimitero Maggiore di Milano.

L'attività di ricerca

Laura Perini ha svolto la sua attività di ricerca nell'ambito della fisica sperimentale delle particelle elementari o fisica delle alte energie, anche come ricercatrice dell'Istituto nazionale di Fisica Nucleare. In ambito Atlas, si è concentrata sui problemi di calcolo posti dalla straordinaria quantità di dati che l’esperimento comporta e ha partecipato a numerosi organismi internazionali in cui ha sostenuto il progetto di calcolo distribuito 'Grid', poi effettivamente utilizzato.

Dal 2012 al 2017 è stata direttore del Dipartimento di Fisica 'Aldo Pontremoli' e membro del Senato Accademico. Oltre alle attività didattiche e scientifiche, la professoressa Perini si è impegnata a lungo nelle attività di promozione della fisica. Rilevante anche il suo impegno per migliorare la preparazione in ingresso degli studenti.