Lago di Como: coppia salva i vicini dall’annegamento

Eroi per un giorno due coniugi di Inverigo, lei infermiera lui vigile urbano, che martedì scorso, verso il tramonto, hanno salvato una coppia, i propri vicini di casa, che stava affogando nel lago di Como in corrispondenza di Bellano.

Il salvataggio

L’uomo di 63 anni e la moglie si trovavano in acqua, quando la donna ha iniziato ad annaspare e nel tentativo di aiutarla il marito è finito sott’acqua senza riemergere. È qui che intervengono i coniugi di Inverigo: lui trae in salvo la donna e poi l’uomo, in quel momento adagiato sul fondo ad una profondità di cinque metri, tornato a riva è stata l’infermiera a rianimarlo. L’uomo si trova in ospedale ma, grazie ai propri vicini, non risulta in pericolo di vita.