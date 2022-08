Precipita con l'ultraleggero per avaria, ferito 78enne nel Lodigiano

L'uomo non risulta essere in gravi condizioni, ma è stato comunque trasportato in ambulanza all'ospedale Maggiore di Lodi

Atterraggio di fortuna ieri a Cornegliano Laudense (Lodi) per un deltaplano montante un piccolo motore a elica posteriore. L'incidente è avvenuto in un campo adiacente a via 25 Aprile, fuori dal centro abitato. L'uomo a bordo, un 78enne, è rimasto ferito ma non è in gravi condizioni.

L'incidente

L'allarme è stato dato da passanti. All'arrivo dei vigili del fuoco, il conducente del velivolo si trovava già all'esterno del mezzo. L'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Maggiore di Lodi. Riguardo alla dinamica, è stato accertato che il 78enne di Cornegliano Laudense ha dovuto mettere in atto un atterraggio di fortuna dopo che il motore era andato in avaria.