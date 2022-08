Incidente sul lavoro a Buccinasco, morto operaio di 52 anni

Un uomo di 52 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina, poco dopo le 5, in una ditta di logistica di Buccinasco, nel Milanese. Secondo quanto riferito dal personale sanitario, l'operaio sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario, forse a seguito di un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, e i carabinieri della compagnia di Corsico.