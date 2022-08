Offanengo, cade dal tetto di un capannone: morto 59enne

Un pannello ha ceduto e l'uomo è precipitato per cinque metri

Un imprenditore di 59 anni, Giordano Cicognani, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda di Offanengo, in provincia di Cremona. A quanto si è appreso, l'uomo stava camminando sul tetto del capannone di sua proprietà quando un pannello della copertura ha ceduto.

L'incidente

A quanto si è appreso, l'uomo è precipitato per cinque metri. All'arrivo del personale medico del 118 le sue condizioni erano già disperate. Inutili i tentativi di rianimarlo e vano l'intervento dell'elisoccorso.