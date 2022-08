Rubano in chiesa cassette delle offerte ma erano vuote, due denunce

Attraverso le immagini di videosorveglianza i due sono stati individuati dai carabinieri di Busto Garolfo che li hanno rintracciati in poche ore

Un uomo di 55 anni e uno di 33 hanno portato via tre cassette per le offerte dalla chiesa di San Genesio ad Airago, nel Milanese, salvo poi scoprire che erano vuote e non contenevano denaro. A quel punto se ne sono disfatti. Attraverso le immagini di videosorveglianza però i due sono stati individuati dai carabinieri di Busto Garolfo che li hanno rintracciati dopo poche ore. I due, con precedenti, sono stati denunciati.