Milano, anziano fa arrestare due giovani che volevano rapinarlo

Un uomo di 78 anni è riuscito a far arrestare due ragazzi di circa 20 anni che avevano tentato di rapinarlo. E' successo a Milano in zona Lambrate. Il 78enne era in piazza Gobetti su una panchina quando, poco dopo la mezzanotte, i due gli si sono avvicinati con la scusa di una sigaretta, per poi minacciare l'anziano con delle pinze da elettricista per avere il suo portafogli.

L'arresto

L'uomo però ha avuto la prontezza di inventarsi una scusa, fingendo di aver visto dei conoscenti, e si è allontanato per chiamare la polizia. Gli uomini del commissariato Lambrate hanno rintracciato i due ragazzi, un marocchino di 22 anni e uno di 18, e li hanno arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.