Milano, scontro auto scooter: donna perde la vita

Fatale lo scontro tra uno scooter e un’auto, sulla tangenziale ovest di Milano, per una donna, deceduta dopo l’incidente che ha coinvolto i due veicoli. Il conducente del motoveicolo e un’altra persona sono stati trasportati con urgenza all’ospedale dal personale sanitario, ma le loro condizioni non risultano gravi. Lo scontro ha causato forti rallentamenti sul percorso in direzione sud.