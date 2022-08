Covid Lombardia, il bollettino: 1.042 casi, positività al 13,1%

Cala la percentuale di positivi, in diminuzione anche i ricoveri in terapia intensiva

A fronte di 7.899 tamponi effettuati, sono 1.042 i nuovi positivi in Lombardia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICHE DEI CONTAGI), con un tasso del 13,1%, in calo rispetto a ieri, quando era del 13,6%. I ricoverati nelle terapie intensive sono 20, uno meno di ieri, mentre sono 790 quelli in altri reparti, in crescita di 8.