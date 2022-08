Incidente stradale ad Almé, scontro auto-moto: un morto

Tragedia ieri pomeriggio in via Locatelli ad Almè, in provincia di Bergamo. Un motociclista è morto in uno schianto con un'auto. La vittima si chiamava Alessandro Musitelli e aveva 39 anni. Per lui i soccorsi del 118 sono stati vani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l'accaduto. Ferito non gravemente anche il conducente dell'auto, estratto dai vigili del fuoco.