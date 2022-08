Muggiò, spaccano una vetrina e rubano in un ristorante: due arresti

Uno dei due malviventi è rimasto ferito durante la spaccata e la lesione al braccio non ha lasciato dubbi ai carabinieri. I due sono finiti in manette a poca distanza dal luogo del colpo con il bottino di circa 60 euro in monete

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Desio (nella provincia di Monza e Brianza) hanno arrestato in flagranza per furto aggravato due uomini di 38 e 34 anni, entrambi di Muggiò, per una maldestra spaccata alla vetrina di un ristorante del paese durante la quale uno è rimasto ferito. La ferita al braccio non ha lasciato dubbi ai militari che hanno arrestato entrambi a poca distanza ancora con il bottino, oltre 60 euro in monete prese dalla cassa. Il giudice di Monza ha convalidato l'arresto e disposto per entrambi i domiciliari.

L’arresto

È stata una donna, a notte fonda, a dare l'allarme perché aveva sentito dei forti rumori dalla strada e a notare i due. I carabinieri hanno visto la vetrina infranta con evidenti tracce di sangue. I ladri sono stati trovati ancora nei pressi e uno aveva una vistosa e fresca ferita al braccio. Sono stati perquisiti, trovati in possesso del denaro e arrestati mentre il ferito è stato soccorso dal personale sanitario. Uno era stato arrestato lo scorso maggio per un colpo analogo ai danni sempre di un ristorante di Muggiò.