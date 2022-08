Rissa in zona Porta Venezia a Milano, due arresti

Un terzo uomo è stato denunciato, in via Lecco, per aver partecipato a una rissa in cui si stavano picchiando anche con dei cocci di vetro

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri, la notte scorsa, mentre un terzo è stato denunciato, in via Lecco a Milano, nella zona della Movida di Porta Venezia, per aver partecipato a una rissa in cui si stavano picchiando anche con dei cocci di vetro. A essere arrestati per rissa aggravata sono stati un somalo di 32 anni e un eritreo di 26, entrambi con precedenti per reati contro la persona e in materia si stupefacenti. Invece, è stato denunciato un sudanese di 34 anni, incensurato.

La ricostruzione dei fatti

Il somalo ha riportato escoriazioni alle braccia e un taglio alla mano destra ed è stato medicato da personale 118. L'eritreo, illeso, è stato trovato in possesso di un grammo di cocaina per cui è stato segnalato come consumatore alla Prefettura. Il sudanese, infine, ha riportato delle ferite lacero contuse al volto e alle braccia per cui è stato portato all'ospedale Policlinico, dove si trova ricoverato.