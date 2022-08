Droga a Cologno Monzese, 470 chili di hashish in capannone: un arresto

Preso in flagranza di reato un 64enne, proprietario della struttura, con precedenti durante un controllo della polizia nella zona industriale. L’uomo è stato portato in carcere a Monza

Gli agenti della Questura di Milano hanno arrestato in flagranza di reato un autotrasportatore 64enne italiano con precedenti, in quanto trovato in possesso di circa 470 chili di hashish. L’uomo, proprietario di un capannone in cui è stata trovata la droga, è stato portato in carcere a Monza a disposizione del pubblico ministero della città lombarda.

L’arresto

L'arresto, scaturito da una perquisizione dei poliziotti della squadra mobile, è avvenuto nell'ambito delle attività di contrasto di alcuni fenomeni criminali (spaccio, traffico di droga e armi) che si sono concentrate nella zona industriale di Cologno Monzese, in alcuni capannoni. In uno di questi è stato trovato l'ingente quantitativo di droga, sistemato su un bancale e suddiviso in diversi scatoloni dal peso di circa 30 chilogrammi l'uno.