Monza, va in questura per permesso di soggiorno: arrestato rapinatore

Un 45enne marocchino si è presentato ieri mattina all'ufficio immigrazione della questura di Monza con regolare passaporto per chiedere un permesso di soggiorno per motivi familiari, visto che abitava dal fratello in provincia, ma è stato arrestato perché doveva scontare due anni e cinque mesi di carcere per resistenza a pubblico ufficiale, rapine a negozi, lesioni personali e guida senza patente, reati commessi tra il 2004 e il 2010 fra Bergamo, Varese e la Brianza.

La vicenda

L'uomo risultava irreperibile dal 2013. Era arrivato in Italia nel 2003 e aveva ottenuto il permesso di soggiorno con la procedura di emersione. Il documento però non era stato rinnovato per i reati commessi. Dopo i controlli la polizia lo ha arrestato e portato nel carcere di Monza.