Milano, minaccia passanti con due coltelli: denunciato 34enne

Un uomo di 34 anni, con precedenti, è stato denunciato dopo essere stato trovato in strada con due coltelli a minacciare i passanti. Nessuno è rimasto ferito. È accaduto poco prima dell'una di notte a Milano.

La vicenda

L'uomo è stato notato da due agenti della polizia di Stato liberi dal servizio mentre minacciava le persone in piazzale Gasparri. Poco dopo i due agenti, in servizio presso il Reparto Mobile di Milano lo hanno trovato in via Comasina e lo hanno bloccato. Lui non ha opposto resistenza ed è stato denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata e porto di oggetti atti a offendere.