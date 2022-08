Maltempo: su Milano allerta meteo per temporali

Dopo le piogge dei giorni scorsi sono previsti nuovi temporali su Milano, già a partire dalla serata di oggi e nel corso della giornata di domani. Per questo il Centro funzionale rischi della Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla, di rischio ordinario, sulla città. Il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. (LE PREVISIONI IN ITALIA - LE PREVISIONI A MILANO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO)