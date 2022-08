Roverbella, cade in moto e viene travolto da un'auto: morto 57enne

La vettura ha frenato, ma non è riuscita ad evitare il motociclista, travolto e morto sul colpo

Un uomo di 57 anni è morto stamattina in un incidente stradale avvenuto a Roverbella, nel Mantovano.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito, l'uomo era in sella a una moto quando ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato, probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia battente. In quel momento dalla direzione opposta è arrivata un'auto con a bordo due coniugi. La vettura ha frenato, ma non è riuscita ad evitare il motociclista, travolto e morto sul colpo.