Milano, speravano di compare scarpe di moda: rapinati in tre

A Milano tre ragazzi speravano di essersi accaparrati proprio le scarpe di moda che desideravano da tempo, delle sneakers, ma all'appuntamento per la compravendita sono stati rapinati e derubati di duemila euro.

La vicenda

L'episodio accaduto in via Braille, nel capoluogo lombardo, quando, ieri sera, i tre, un 19enne, un 23enne e una ragazza di 23, dopo una serie di contatti preliminari sui social, si sono presentati con i contanti per pagare dei modelli esclusivi di "Nike Air Jordan". Ma i sedicenti venditori, tre loro coetanei, le scarpe non le avevano nemmeno: hanno estratto una pistola, poi risultata una scacciacani, e minacciandoli si sono fatti consegnare i soldi scappando ed esplodendo anche alcuni colpi a salve. Sul caso indaga la polizia.