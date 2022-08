Scontro frontale in provincia di Lodi, morto motociclista

L'uomo, deceduto sul colpo, si è scontrato contro un'auto sulla quale viaggiavano un 71enne e una 62enne portati in ospedale a Codogno per accertamenti e medicazioni

Un motociclista di 50 anni, Paolo Arbasi, ha perso la vita la scorsa notte in uno scontro frontale sulla via Emilia, all'altezza del cimitero di San Rocco al Porto, in provincia di Lodi. L'uomo, deceduto sul colpo, si è scontrato contro un'auto sulla quale viaggiavano un 71enne e una 62enne portati in ospedale a Codogno per accertamenti e medicazioni. La ricostruzione della dinamica dei fatti è affidata alla polizia stradale.