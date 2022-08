Milano, cinghiale avvistato in Darsena sfugge a tentativi di cattura

L'animale è stato ripreso dalle telecamere interne delle due gabbie che dovrebbero servire a catturarlo. Dentro sono state messe frutta e verdura, ma per il momento il cinghiale sta resistendo alla tentazione

Il cinghiale avvistato in Darsena a Milano nei giorni scorsi è ancora nei paraggi, ma non è entrato nelle gabbie posizionate sotto al cavalcavia per catturarlo.

Cinghiale in Darsena

Avvistato la mattina del 4 agosto, giorno in cui vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile lo hanno cercato ovunque, l'animale è ancora nei paraggi della Darsena. La prova della sua presenza è un'immagine ripresa dalle telecamere interne delle due gabbie che dovrebbero servire alla sua cattura. Dentro sono state messe frutta e verdura. Un'esca vegetariana, cibo che resta fresco e che dovrebbe stimolargli l'acquolina. Ma per il momento, spiega all'Agi chi segue i tentativi di cattura, resiste alla tentazione, gira vicino alle gabbia ma si guarda bene dal metetrgli una zampa dentro.