Cinghiale in Darsena a Milano, sistemata gabbia per catturarlo

L'allarme di Coldiretti. Intanto i 21 assessori all'Agricoltura di tutte le regioni e province autonome italiane lanciano un appello per misure attuative e di contenimento dell'animale selvatico, che ormai invade le città e distrugge le campagne

Le regioni chiedono urgentemente un intervento del governo in merito all'emergenza cinghiali che sta avendo effetti sul settore agricolo, oltre a rappresentare un rischio per la salute dei cittadini. Anche la Coldiretti si unisce all’allarme