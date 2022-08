Milano, donna accoltellata in piazza Repubblica: ferite non gravi

Una giovane donna di 22 anni, di origine eritrea, è stata accoltellata, questa mattina, a Milano, nella centrale piazza della Repubblica. Le sue condizioni, secondo quanto riferito dal 118, non sarebbero gravi. I fendenti, due, l'hanno raggiunta sotto un seno ma in modo superficiale e non si trova in gravi condizioni.

La ricostruzione dei fatti

L'episodio è accaduto intorno alle 8 quando dei passanti hanno segnalato la lite tra due persone, un uomo e una donna in strada. La giovane ha riportato tagli superficiali al torace e all'addome ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Sul posto è intervenuta la polizia.